東方日報A1：國安執法警剿黑暴斷錢途後路　網台主持夫婦助手被捕

《港區國安法》落實近5個月，黑暴活動有死灰復燃之勢，警務處國安處昨日向黑暴勢力資金鏈出手！拘捕網台D100 Radio主持人傑斯（原名：尹耀昇）、其妻曾碧雲及助手利寶麗，各人涉嫌洗黑錢及資助分裂國家。消息指，有關人士涉嫌發起眾籌資助潛逃台灣的反修例活動參加者，僅今年上半年，有關活動已取得逾千萬元資金，當中約400萬元被轉到台灣，供具台獨色彩的「台灣基督長老教會」在當地活動，另有約900萬元懷疑遭涉案人「落格」至個人投資戶口。有議員認為，警方打擊違法人士潛逃先斷其「後路」，現又打擊資金鏈斷其「財路」，促政府盡快出手規管這類打着眾籌旗號為名的政治資金活動，避免黑暴重臨。

警方國安處昨日上午在北角拘捕一男兩女，年齡介乎50歲至53歲，涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

警方表示，留意到自今年2月下旬，有人在其社交平台發起眾籌活動，聲稱籌得款項會用作支援因示威離港人士，並提供其銀行戶口資料作收款用途，經深入調查後，懷疑有人非法挪用及處理部分款項，並且資助主張分裂國家活動的人和組織。

傑斯昨晨在其Facebook發文透露自己被捕消息，指已聯絡律師，惟暫不知可否保釋。該網台另一主持人李慧玲亦在其Facebook表示，傑斯及他太太一同被捕，警員正在其家搜查，有關貼文指「警方指控傑斯早前宣傳的『千個爸媽，台灣助學』計劃，涉嫌洗黑錢及資助分裂國家」。

傑斯早前在網上發起「千個爸媽，台灣助學」籌款計劃，透過網上募捐，以眾籌方式集資資助逃往台灣的香港示威者。他今年8月拍片宣布，會更改捐款模式，刪除以往捐款紀錄，並停止以前要填表格的捐款方式，改為「純打賞」模式，捐款人只需把收據拍下，其後會刪除紀錄。

消息指，上述眾籌活動令資金來源更模糊，但資金流速更驚人。短短數月，涉案人已透過有關眾籌取得逾千萬元資金，當中有部分被轉到主張台獨的「台灣基督長老教會」的戶口，涉及約400萬元；而涉案人士的私人帳戶包括投資戶口，則有多達分別數百萬元的進帳，不排除「落格」私吞，或留作相關活動之用。警方徹查重點亦集中資金來源與流向。

昨日三人被捕後，分送港島幾個警署落口供，傍晚時分，傑斯聲稱不適，由灣仔警署送瑪麗醫院就醫，至晚上11時仍在該院。據了解，他落口供程序亦受影響延後。

執業大律師龔靜儀表示，律政司處理一般洗黑錢案件時，較常以《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條作檢控；根據有關條例，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。

議員葛珮帆認為，今次事件涉及與台獨組織有金錢往來，涉嫌資助分裂行為，情節非常嚴重。她又指，警方早前出手打擊示威者潛逃外地路線，令他們被斷「後路」，無法逃避刑責；又指今次針對資助已潛逃到台灣「逃犯」、「港獨分子」的眾籌，進一步打擊犯罪分子的資金來源。

惟葛同時強調，今次涉案的並非唯一一個支援因示威離港人士的眾籌，目前仍有多個其他類似的基金或平台等，敦促當局應盡快徹查及執法，進一步打擊有關違法行為。

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