我有正能量：潔淨耆所　義務家居清潔助抗疫

新冠肺炎持續多時，市民的衞生意識亦隨之提升不少，口罩、酒精搓手液是每個人外出必不可少的防疫工具。除要注意個人衞生外，家居衞生亦不容忽視。有非牟利組織在疫情期間推行深層家居清潔服務，免費為社區中有需要的弱勢社群進行家居大掃除，盼令大家可在整潔、舒適的環境中繼續抗疫。

「好滿意呀，佢哋個個都好專業！」年屆90歲的吳伯伯上月獲香港仁人家園協助，安排兩個家務助理上門清潔及整理家居。家務助理替其清潔廚房、廁所等比較骯髒，但平時較少清潔的地方；並整理客廳的雜物、拖地、抹鐵閘等，「自己年紀大，冇咩氣力，平時好少清潔；佢哋幫我做完，我之後就唔使再清潔。」吳伯伯對家務助理當日的表現十分滿意，盛讚他們清潔得十分乾淨，惟服務時間較短，故未能給予滿分，「畀95分佢哋，佢哋到到都做得好好，係時間少啲。」

香港仁人家園自6月開始，到全港各大公共屋邨及其他居住環境惡劣的房屋，推行深層家居清潔服務，協助弱勢社群清潔家居，當中大部分是長者。訪問當日，記者連同一眾家務助理及社工前往何文田愛民邨，探訪一眾獨居長者，當中社工會陪伴長者聊天，依家務助理則會清潔及執拾家居，歡姐就是其中之一員。

歡姐表示每次清潔需時2至3小時，視乎當日人手及家居整潔情況，但由於大部分長者十分念舊，不願丟棄任何物品，增加清潔難度，「佢肯丟都易抹啲，佢唔肯丟，就要將啲嘢搬嚟搬去，會好混亂。」她笑言長者態度的轉變令其印象最深刻，初初百般抗拒及推阻，但每當清潔完成後，卻會笑逐顏開，甚至舉起拇指稱讚家務助理，「幫完人好有滿足感、好開心，我係一路做一路笑，要畀佢哋感受到我哋好樂意幫佢哋做嘢。」

「疫情肆虐期間，一個安全及乾淨嘅屋企對市民健康好重要。」香港仁人家園傳訊及市場經理何明達（Edmond）指疫情期間，有很多有需要的家庭，如長者及行動不便人士，都缺乏清潔家居的能力，故特意推行這個計劃。計劃至今已服務超過100個家庭，主要經社工及有關非牟利組織轉介，未來1年希望可為600戶家庭進行清潔服務。