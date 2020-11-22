政府刊憲曾赴14間跳舞場所須強制檢疫

政府今日(22日)首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所(見附表)的人士，須於11月24日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

食物及衞生局發言人表示：「本地疫情急速惡化，近日與跳舞活動及場所相關的群組確診個案數目不斷大幅颷升，涉及確診個案分布全港各區，部分人士並沒有病徵，顯示社區已存在眾多隱形傳播鏈。為盡快截斷病毒傳播鏈，衞生防護中心正全力追蹤曾到過有關跳舞場所並可能受感染人士。同時，政府有必要立刻在第599J章下作出針對指明跳舞場所的強制檢測公告，強制有關人士立即接受檢測以免延誤診斷。」

根據公告，所有於11月1日至11月21日期間曾到過14間指明跳舞場所的人士（下稱「受檢人士」），必須於11月24日或之前透過指定途徑接受2019冠狀病毒病核酸檢測。受檢人士可選擇以下檢測途徑：

（三）在11月24日或之前，於醫院管理局任何醫療設施（包括普通科門診或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測；或

受檢人士亦必須於11月27日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告。為減低傳播風險，受檢人士在等候檢測結果期間應盡量留在家中，不要外出。

任何人士就強制檢測安排有疑問，可致電熱線6275 6901查詢。熱線將由今日起，於上午9時至下午6時運作。政府會繼續全力追蹤曾到過有關跳舞場所並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2,000港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000港元）及監禁6個月。

發言人說：「加強2019冠狀病毒病的檢測，達致早發現、早隔離、早治療，可抑制病毒傳播，是抗疫策略中的重要一環。政府稍後亦會就其他高風險或高接觸群組，包括有病徵人士、安老院舍員工及的士司機等，推行強制檢測。相關政策局正積極落實有關的強制檢測工作，並將於稍後公布詳情。」

「考慮到部分市民擔心接受檢測確診後會影響生計，政府將會為本地感染確診的市民提供一次性的津貼，金額為一筆過港幣5,000港元。詳情稍後會由勞工及福利局公布。」