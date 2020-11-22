一連兩周末反非法賽車行動　新界南交通拘捕46人

新界南總區交通執行及管制組特遣隊警員一連兩個周末（11月13至14日及11月21日至22日）凌晨在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的反非法賽車行動，於各區設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，共拘捕43男3女。

行動中，警方共向403名超速駕駛的司機發出定額罰款通知書。警員設置大型偵速路障，期間發現2名分別27及30歲男子及1名25歲女子涉嫌「擅自取去交通工具」，「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」。警員共要求1582名司機進行酒精呼氣測試，當中28名年齡介乎25至64歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，一名44歲本地男司機則涉嫌「拒絕提供呼氣及血液樣本」被捕。另外，5名年齡介乎31至45歲男司機被截查時被發現為欠交罰款通緝人士被捕。

警方於各區設置路障時，曾有2輛私家車及1輛電單車未有依照警員指示停下，經人員追截後，3名年齡介乎22至41歲本地男司機及一名25歲女乘客分別涉嫌「擅自取去交通工具」、「行使虛假文書」、「危險駕駛」、「藥後駕駛」、「無有效駕駛執照駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」等被捕。案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。

此外，警員分別於各區截停4輛私家車及1輛電單車，發現該5輛車輛行車證過期，5名年齡介乎23至54歲男司機涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。

警員同時於各區設置偵速雷達，共352輛車輛被偵測超速，稍後會向有關司機發出檢控傳票。警員亦發現13輛私家車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。此外，人員向33輛私家車或電單車司機發出缺點車輛報告，稍後會向涉案司機發出傳票。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛及酒後駕駛屬嚴重罪行，切勿以身試法。根據《道路交通條例》，因危險駕駛被定罪，最高可判罰款25,000港元及監禁3年，取消駕駛資格至少兩年，以及強制進行駕駛改進課程。酒後駕駛最高罰款港幣25,000港元及監禁3年，並須記10分違例駕駛記分，停牌期由6個月至5年。而毒後駕駛最高罰款亦為港幣25,000港元及監禁3年。

警方會繼續執法打擊酒後駕駛，非法賽車，非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。