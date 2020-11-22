第四波疫情來勢洶洶　張建宗不排除推出更嚴厲防疫措施

本港新冠肺炎確診個案過去數日急增，疫情轉趨嚴峻，政務司司長張建宗今日(22日)發表網誌，指近日本港疫情急速惡化，呼籲市民加強自律和自我保護，減少非必要的外出和聚會，嚴格遵守各處所的防疫規定和限制。他形容，本港正處於防疫的危急時刻，港府不排除推出更嚴厲的防疫措施，令粵澳及內地當局對香港放心，務求盡早恢復三地通關，重啟本港經濟。

張建宗表示，為減低病毒傳播風險，特區政府已宣布一系列收緊措施，包括安排特定群組人士接受強制檢測。此外，餐飲處所，包括酒吧、夜店或夜總會，不得進行現場表演及跳舞活動，派對房間必須關閉，這些措施今日凌晨時起生效。他又提到，政府正與酒店業界商討針對酒店staycation等活動的具體規定，例如限制每間房間的人數，敲定細節後會作指示。

他續稱，理解基層市民憂慮接受強制檢測後，若證實確診入院或會影響生計，因此政府正考慮向確診者提供一筆過津貼。

疫情下不少市民生計受影響，張建宗指，雖然本港經濟第三季有一些改善，但第四波疫情來勢洶洶，經濟前景仍面對不確定性，就業市場疲弱，預期會面對相當壓力，失業率依然偏高。他又提到僱員再培訓局推行的「特別・愛增值」計劃，去年10月推出以來，累計已超過2.3萬人次報讀，反應正面，政府會透過一系列措施，繼續為受疫情影響人士提供支援。