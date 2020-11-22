曾到訪爆疫跳舞場所須強制檢測　多名市民湧檢測中心驗毒

有市民因曾到該14間跳舞會所而到梁顯利油麻地社區中心進行檢測。（曾志恒攝）

第四波新冠肺炎疫情來勢洶洶，更爆發跳舞群組，港府今日（22日）發出強制檢測公告，要求曾去過出事14間跳舞會所人士需於下周二（24日）或之前完成病毒測試。東網記者今早前往梁顯利油麻地社區中心視察，發現有不少曾到出事跳舞會所市民做檢測，中心甚至另設獨立隊伍供去過相關場所的市民排隊。不過，有市民質疑強制檢測的漏洞，「我無講（自己）去過，佢點會知道？」直言是為社會負責任才來做檢測。

記者今早抵梁顯利油麻地社區中心視察，現場分成兩條隊，一條是供跳舞群組相關的強制檢測人士，另一條是普通檢測人士。前來進行檢測的黃先生為退休人士，他在上周六（14日）去過位於出事的旺角金雞廣場「金麗會」跳舞，他指自己現時無病徵，平日只去一間跳舞場所，平均一同一次，認為自己中招機會不大。他又指戴口罩跳舞會好辛苦，故跳舞時會除下，現場亦有部分人士無戴口罩。

跳舞人士麥先生亦為退休人士，家住將軍澳，今早專程到梁顯利油麻地社區中心進行檢測，他指自己在本月初去過曾有確診者的尖沙咀加拿分道「百樂會懷舊歌舞」及旺角「金麗會」等場所跳舞。他認為強制檢測有漏洞，直言「我無講去過，佢點會知道？」但認為前來檢測是一種義務，對社會有責任才來做檢測。他又指，平時跳舞大部分人士都有戴口罩，但場內有時會有外國人來跳舞，他們不時無戴口罩，如跳拉丁舞等比較親近的舞種，可能會較容易受感染。

至於跳舞群組患者集中居住的港島區，該區的鰂魚涌社區會堂相對較少有跳舞人士前往檢測。現場所見設有數條隊伍，分別有現場預約、網上預約及索取化驗報告的隊伍，惟輪候時間需時，職員其後指已加開每次可檢測的人數，疏散人流。

有曾到訪相關跳舞場所的市民前來排隊，並獲發特定表格填寫。另有中疫廈的市民為求安心來做檢測。市民鄧太表示，自己沒有去過該14間跳舞場所，但由於昨日出現大量確診個案，出於安心便前來進行檢測，目前仍按公司要求，在家工作7天。

4間社區檢測中心分別為鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，市民可前往自費檢測，收費上限為240港元。至於強制檢測人士，相關檢測費用可獲豁免。