跳舞群組患者遍布多區千萬豪宅　半山花園台上榜

本港昨日(21日)新增43宗確診個案，有36宗為本地個案，其中21宗屬跳舞群組，另有13宗源頭不明個案，及2宗與早前個案有流行病學相連；衞生防護中心更新昨日患者居住大廈名單，發現跳舞群組患者遍布多區千萬豪宅，包括半山花園台，半山區殷榮閣、跑馬地比華利山、西灣河嘉亨灣、尖沙咀君臨天下等等。

新增患者居住大廈遍布全港，其中跳舞群組有10人住在港島、7人住在九龍區、4人住在新界區。13宗源頭不明個案當中，8人住在九龍區、3人住在新界區、2人住在港島區。

●跳舞群組居住大廈名單：

港島區

●半山區殷榮閣

●跑馬地比華利山E座

●西灣河嘉亨灣6座

●灣仔益華大廈

●銅鑼灣美漢大廈

●銅鑼灣香港大廈

●薄扶林碧瑤灣21座

●銅鑼灣駱克大樓

●半山區花園台2座

●銅鑼灣置安大廈

九龍區

●旺角仁康大廈

●尖沙咀君臨天下1座

●觀塘順緻苑順泰閣

●尖沙咀遠東大廈

●油麻地金華大廈

●九龍塘九龍塘大廈

●茶果嶺麗港城34座

新界及離島區

●天水圍天華邨華彩樓

●東涌藍天海岸2座

●將軍澳君傲灣1座

●沙田翠華花園A座

●源頭不明及與早前個案有流行病學關連患者居住大廈名單：

●半山區蔚山花園

●北角金龍大廈

●九龍城東頭邨富東樓

●大角咀大同新邨大全樓

●旺角利民大廈

●旺角百利達廣場

●旺角花園街70號

●深水埗石硤尾街17A-17D

●深水埗柏樹街7號

●沙田駿景園5座

●荃灣環宇海灣5座

●馬鞍山耀安邨耀平樓

●啟德嘉匯3座

●將軍澳日出康城領都3座

資料來源：衞生防護中心