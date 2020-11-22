跳舞群組患者遍布多區千萬豪宅　半山花園台上榜

2020年11月22日 09:40
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    跳舞群組有患者居於半山區花園台。
    本港昨日(21日)新增43宗確診個案，有36宗為本地個案，其中21宗屬跳舞群組，另有13宗源頭不明個案，及2宗與早前個案有流行病學相連；衞生防護中心更新昨日患者居住大廈名單，發現跳舞群組患者遍布多區千萬豪宅，包括半山花園台，半山區殷榮閣、跑馬地比華利山、西灣河嘉亨灣、尖沙咀君臨天下等等。
    新增患者居住大廈遍布全港，其中跳舞群組有10人住在港島、7人住在九龍區、4人住在新界區。13宗源頭不明個案當中，8人住在九龍區、3人住在新界區、2人住在港島區。
    ●跳舞群組居住大廈名單：
    港島區
    ●半山區殷榮閣
    ●跑馬地比華利山E座
    ●西灣河嘉亨灣6座
    ●灣仔益華大廈
    ●銅鑼灣美漢大廈
    ●銅鑼灣香港大廈
    ●薄扶林碧瑤灣21座
    ●銅鑼灣駱克大樓
    ●半山區花園台2座
    ●銅鑼灣置安大廈
    九龍區
    ●旺角仁康大廈
    ●尖沙咀君臨天下1座
    ●觀塘順緻苑順泰閣
    ●尖沙咀遠東大廈
    ●油麻地金華大廈
    ●九龍塘九龍塘大廈
    ●茶果嶺麗港城34座
    新界及離島區
    ●天水圍天華邨華彩樓
    ●東涌藍天海岸2座
    ●將軍澳君傲灣1座
    ●沙田翠華花園A座
    ●源頭不明及與早前個案有流行病學關連患者居住大廈名單：
    ●半山區蔚山花園
    ●北角金龍大廈
    ●九龍城東頭邨富東樓
    ●大角咀大同新邨大全樓
    ●旺角利民大廈
    ●旺角百利達廣場
    ●旺角花園街70號
    ●深水埗石硤尾街17A-17D
    ●深水埗柏樹街7號
    ●沙田駿景園5座
    ●荃灣環宇海灣5座
    ●馬鞍山耀安邨耀平樓
    ●啟德嘉匯3座
    ●將軍澳日出康城領都3座
    資料來源：衞生防護中心
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease