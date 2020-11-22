機場測試新採樣方式　累計25個案檢測結果有差異

政府早前在機場測試以漱口樣本（gargle）作為採樣方式，進行RT-LAMP核酸檢測技術，並同時以深喉唾液樣本進行RT-PCR核酸檢測，以作出比對，測試該技術的靈敏度及可靠度，食物及衞生局昨（21日）公布，至今錄得25宗個案檢測結果出現差異，相關測試為期3周並已於本月17日結束。

就有關在機場測試中出現的不同結果，食衞局指其中6個個案於衞生署在機場的臨時樣本採集中心深喉唾液樣本驗出陰性，由參與測試的機構檢測另行採集的漱口樣本，則分別驗出陽性、陰性或未能確定結果；當中4個深喉唾液樣本在衞生署覆檢時亦呈陽性。

測試中，亦有其他個案經參與測試機構對漱口樣本檢測為陰性，而衞生署對深喉唾液樣本驗出陽性的情況。詳細結果須待分析測試數據再作評估，現階段政府對測試未有結論。

食衞局強調，所有相關旅客經覆檢被界定為確診個案者均已按既定程序送院隔離，並稱用於新冠肺炎的各種檢測技術及採樣方法均有其優勢及局限，採用不同的檢測技術或採樣方式得出不同結果亦非罕見。