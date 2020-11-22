梁卓偉倡指定檢疫酒店免交叉傳播　促確診津貼設準則阻濫用

新冠肺炎疫情持續，政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉今日(22日)在電視節目表示，第四波疫情已經爆發，建議當局指定檢疫酒店堵塞漏洞，並在全港18區設立檢疫中心，以及在地鐵站派發及收集樣本瓶。就政府向確診市民發放津貼，他認為有必要體恤「手停口停」的市民，但應設有準則，避免濫用。

梁卓偉表示，過去數天本地確診個案以幾何級數增長，病毒即時繁殖率達1.84(數字大於1代表病毒可傳染給多人)，反映第四波疫情已經開始。梁認為現時病毒有很大潛力造成超級傳播，雖然約70%患者不會出現二代感染，但有10%至20%患者可大規模傳播病毒，造成二代、三代感染。

至於第四波疫情的源頭，他認為與第三波無關，而是來自10月中的南亞輸入個案，當時酒店檢疫出現漏洞，導致病毒傳入社區。他預計未來數月會有很多留學生從英國、美國等疫情嚴重的地區返港，建議當局除了禁止探訪酒店檢疫人士外，應指定檢疫酒店，避免市民與檢疫人士接觸，減低病毒傳入社區的風險。

梁又認為，政府曾推出在家工作、停課、禁堂食等社交距離措施，已有不少經驗及教訓，有助制訂更精準的防疫政策。比起第三波疫情，現時的實驗室檢測量已衝破樽頸位，但仍未能做到利民便民及願檢盡檢。他建議政府在18區設立檢測中心，令檢測方便到好像便利店，並在每個地鐵站派發和收集樣本瓶。此外，社交距離措施也有收窄的空間。

至於政府向確診市民發放一筆過5000港元津貼，梁認同有必要體恤「手停口停」的市民，尤其是沒有固定月薪的市民，如的士司機。不過，如向有穩定月薪的市民發放津貼，就歪曲了原意，發放津貼應設有準則。