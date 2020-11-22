市建局版「健康碼」下月推新版本　設三色碼評估員工染疫風險

市建局轄下43個場地已貼出「安心出行」的場所二維碼。

市建局早前自行研發感染風險提示程式，協助團隊在進行凍結人口調查時，避免進入具病毒傳播風險的建築物。市建局行政總監韋志成今日(22日)發表網誌，指市建局版「健康碼」的第一版本只算是「半成熟」版本，功能較簡單且有不足，研發團隊正為程式開發第二版本，會在行程紀錄、風險評估和健康申報三個層面，加入新的功能，新版本已進入最後測試階段，預計在下月推出。

韋志成表示，市建局版的「健康碼」在首個版本有功能限制，例如同事不能檢視自己過去的行程記錄、健康申報功能亦只得陰性檢測結果一項標示等。該局正開發新版本，在行程記錄方面，除了有感染風險提示功能，還增設行程記錄搜索，將職員在過去14天的行程記錄，轉化成互動地圖，以檢視曾到訪的大廈名單。程式亦會列出接收過的風險提示記錄，職員可為每宗提示加入備忘，並填報該次行程目的等資料。若職員成為確診者或密切接觸者，經職員同意下，可下載行程記錄交予衞生防護中心追蹤病毒傳播情況。

韋亦希望研發團隊探討將市建局版「健康碼」連結「安心出行」應用程式的可行性，例如增加掃描「安心出行」場所二維碼的功能，提升職員的便捷程度，只需利用一個程式便能紀錄戶外及室內的行程。

韋又指，程式將加入「綠、黃、紅」三色的類別。職員使用程式作健康申報時，若持有陰性檢測結果，及沒有進入有病毒傳播風險的建築物的記錄，程式便會顯示「綠碼」；若程式偵測到職員的行程，涉及逗留在具病毒傳播風險的建築物，便會自動轉作「黃碼」；若職員成為確診者，可透過程式進行健康申報，將風險等級升至最高級別的「紅碼」。

另外，政府早前推出的「安心出行」手機應用程式，至目前為止，市建局轄下43個場地已貼出「安心出行」的場所二維碼。