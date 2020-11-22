相思灣村違建道路修復工程緩慢　環團斥浪費公帑　促立法會關注

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被揭發一個月，地政總署將部分路段石屎鑿開夾走，露出泥土，該署早前表示會為道路噴草，回復原貌，現時卻「做啲唔做啲」，今日﹙22日﹚未見有工人在違建道路開工。同時被揭霸佔官地的僭建碼頭，一直只被圍封，在旁由神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店今日未有營業，有環保團體斥修復費用不應由公帑支付，並質疑部門無理由不知道有人僭建碼頭及未有人被檢控，立法會議員批政府沒有決心處理僭建，市民已忍無可忍，要求公開交代細節及工程時間表。

東網記者今早在違建道路未見有外判工人或部門職員到場開工和監察，現場部分路段的石屎已被鑽開及運走，只留下多個石躉、鐵柱和地政總署的告示。位於自然保育區的非法廢料場，則已經完成平整。而在違建道路入口、屬中邦發展有限公司持有的地皮，亦未有工人工作。

在村內由黃子洋經營的水上活動店，今早有開門，但未有客人光顧，在店舖對出的僭建碼頭，依舊被鐵絲網圍封，並豎立了地署的告示牌，圍封至今已有3星期，上址未有迹象顯示會開展修復工程。

「成個碼頭工程咁大，政府無理由發現唔到。」綠色力量副主席文志森指，政府開初已經阻止不了碼頭僭建，在事情曝光後，亦只以鐵絲網圍封，過程並未有人被檢控，亦未有復修的迹象，情況並不理想。文指出，政府其實可以從高空圖中觀察碼頭的變化，找出涉事者。而在修復工程方面，文擔心清拆、復修過程中會對海洋生態造成破壞，政府應該向公眾交代事件。文又指，相思灣村事件是一個不好的例子，當中復修、清拆費用涉不當使用公帑，建議在立法會討論相關事宜。

「自事件比第四權揭發咗之後，政府方面仲未開始真正做嘢，相信市民已經忍無可忍。」立法會議員柯創盛批評，水上活動中心的僭建碼頭已經被揭發多時，惟地署僅以鐵絲網圍封，並未有作清拆及復修工程，反映署方未有下定決心處理僭建問題。他促政府首要處理僭建碼頭，並向市民交待細節及公開工程時間表，以釋除市民疑惑。