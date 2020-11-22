建造業失業率高企　政府冀逾1700億工程展開助復甦

新冠肺炎疫情反覆，香港多個行業均受到影響，其中建造業亦受挫，建造業的失業率高達11%。發展局局長黃偉綸今日(22日)發表網誌，指業主在現時的環境下都不想裝修，但政府會繼續協助建造業早日復甦，而首兩輪「防疫抗疫基金」推出了多項支援建造業的措施，各工務部門亦會繼續加大力度推展更多有利社會的大小工程項目，僱用更多工友。另外，立法會至今年7月份通過超過1700億港元的工務工程撥款，他相信隨有關工程陸續展開，建造業的就業情況可望進一步改善。

黃續指，政府正積極推動「建造業2.0」，透過創新、專業化及年輕化，帶領行業革新，提升行業的表現，而建造業要持續發展，必須吸引更多年輕人入行，才能促進經驗與知識的傳承。

政府早前表示，在新一個立法年度的工程不會待立法會通過工程撥款後才招標，會透過同步招標，惟須待立法會審批後才批出合約，工務部門亦已將工程分成易於管理規模，冀大小承建商受惠。