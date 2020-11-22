小學生「知」字被圈錯　家長網上求教：究竟點寫至啱？

究竟是嚴師出高徒，還是矯枉過正？近日有不少家長呻苦，指其子女練習寫中文字時，均被老師圈出錯誤。有家長早前在社交網站Facebook上載就讀小學兒子所寫的「知」字，其「矢」部被老師圈錯卻未有指正正確寫法，家長在網上查證亦未能找出錯誤原因，令他懊惱萬分：「真心誠意求教，究竟點寫至啱呢？」又自嘲：「生仔要先讀中文系」。

該家長日前在Facebook群組「Tai Po大埔」上發文，貼上子女所寫的「知」字，苦嘆未能找出錯誤，嘲諷自己需要「重讀小學」。按圖片只見「矢」部寫得較大，「口」則較小。網民紛紛留言嘗試推測錯誤原因，有人指是兩邊字體大小不一，有人則指「矢」未有穿頭；較多人提出為「矢」字的第5劃不應是撇，而是一點。

留言除了推測錯誤原因，亦有網民批評教師做法。網民Chun Kit So說：「呢啲咁嘅教育教到啲人變白癡」，另一網民Chloe Chan則說：「可以向老師講粗口？」但亦有網民為老師護航，Koen To說：「老師應該係真係想您小朋友學識寫一手好字」。