政Whats噏：政黨辦年度漢字評選　黑暴疫情下「暴」「疫」入圍

政黨公布嘅十大候選漢字全部同暴力事件及疫情有關。 （政黨圖片）

喺舊年嘅反修例示威加上今年新冠肺炎疫情夾擊下，本港經濟受到沉重打擊。有政黨今年舉辦第7屆「香港年度漢字評選」，並喺今日（22日）公布十大候選漢字，入圍漢字全部都同暴力事件及疫情有關。

該政黨由2013年起每年都會舉辦年度漢字評選，不過上年就因為治安問題而停辦。今年該黨復辦活動，並由評選委員會揀選呢十大候選漢字，分別為「安」、「罩」、「暴」、「疫」、「抗」、「撐」、「隔」、「限」，「封」及「停」。市民可以透過網上投票，揀出一個最能夠代表自己對2020年感受或社會狀況嘅年度漢字。

該黨宣傳及公關委員會主席譚榮勳認為，今年疫情肆虐全球，令各地人員往來及經濟停頓，形容係艱難嘅一年。佢話今年嘅候選漢字中，超過一半同疫情有關，係間接反映咗疫情嘅嚴重程度，及對市民生活造成嘅影響。

另外，該黨副秘書長顏汶羽就話，今年《港區國安法》生效對國家安全同市民生活帶來保護，佢希望分裂國家嘅罪行可以喺香港絕迹，社會亦可以慢慢走出黑暴嘅陰霾。