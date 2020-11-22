政府資助街市非接觸式付款　商戶市民反應冷淡

爲減低疫情傳播風險，政府鼓勵街市使用非接觸式付款，並於10月15日推出一次性的5000港元資助計劃，預計可惠及約12,000個食環署街市檔位租戶及1,500個房委會轄下街市及熟食檔租戶。計劃下星期一(30日)截止，本報記者到大埔墟街市巡視，發現反應未如預期熱烈，現場所見只有一個租戶有展示二維碼，供顧客電子付款，但未見有人安裝八達通機。有商户表示八達通公司豁免半年手續費誘因不大，不少商户亦指電子支付過程麻煩，不利生意。

經營魚檔的劉女士表示有申請資助，安裝了微信支付，並於當眼處展示付款的二維碼，但坦言少顧客會使用微信支付。據她估計，90%客人仍然用現金付款。對於增加如八達通的付款方式，她直言不會考慮，表示「唔會有人用，裝嚟都無謂」。

生果檔檔主方女士指，由於有資助，便安裝了支付寶及微信支付，但使用的人不多，「100人都有1個用」，她認為電子支付不算方便，「等你掃得code來不如俾現金仲快」，故此客人普遍選擇現金支付。

另一海鮮檔檔主陳先生則表示，有食環署職員曾推廣電子付款，但由於利潤微薄、手續費高昂，故未有參與計劃，即使八達通公司推出優惠，他亦表示「不太吸引」，也無意申請政府資助。

全港公共街市販商大聯盟主席黃齊偉也認爲，非接觸式付款實際難以推行，形容政府「太天真」。公共街市有不少都是「一人檔」，需要同時處理很多工作，沒有時間操作機器。就算政府發放5000港元資助，吸引力也不大。以牛池灣街市為例，目前並無商戶支持非接觸式支付。而且，到公共街市買餸的街坊大多是老人家，不懂得使用智能手機。

油麻地街市「陳輝記有機蔬菜」檔主陳峻偉則表示，幾個月前疫情相當嚴重，有顧客擔心接觸金錢增加傳播風險，便建議他安裝八達通付款，釋除疑慮，有不少顧客表示歡迎，但每個月只有一天的生意額是來自八達通付款，並不算多。現在亦有使用支付寶、微信支付及轉數快，也有申請政府資助。由於他有上門送貨服務，轉數快就十分方便，可以做到零接觸付款。另外兩種支付方式則不受歡迎。