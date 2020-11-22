港府擬強制有病徵人士檢測　梁子超：混帳兼勞民傷財

第4波新冠肺炎疫情來襲，呼吸系統科醫生梁子超今（22日）在一個電台節目表示，本港疫情已「突破牆城」、滲入社區，當局應多管齊下並盡快介入，在短時間內覆蓋所有高風險人士，以控制疫情，認同港府強制14日內到過指定跳舞場所人士檢測。對於港府擬強制所有出現病徵人士檢測，梁直斥混帳、勞民傷財，因不少人患病風險極低，認為應由公共衞生部門結合流行病學上的風險因素，並公布有關指引。梁又提到，不認同以全民檢測作主要防疫手段，因暫未有證據顯示有助控制疫情。

港大深圳醫院院長盧寵茂則指，面對世紀疫症，港府應「內求清零、外防輸入」，有必要強制個別群組檢測，冀能做到應檢必檢盡檢，否則是把個人自由凌駕於公眾安全之上。他又批評，強制檢測時限為2日，是慢半拍，「（受檢者）可能依家飲緊茶、同好多人聚會」，又指本港現仍採用深喉唾液的檢測方式，不及時、不標準並不安全，「仲要拎住口水樽周街走」，認為應改用核酸檢測。

對於身在廣東省或澳門的香港居民，明日（23日）起可透過「回港易」計劃返港，可獲豁免強制檢疫14日，盧認為，港府應完善隔離措施，例如安排專車接送相關人士至酒店、設立指定酒店、以及禁止探訪等，以堵塞現有漏洞。

眼科醫生林順潮亦指，強制檢測有助控制疫情，當局應做好有關配套，如在全港18區設立檢疫中心，以提供方便及免費檢測，否則疫情持續或會拖累本地經濟發展。另有香港醫學會成員指出，港府至今仍未交代私家醫生強制病人檢測的指引，惟當局早前明言一旦「漏咗」，病人可以就此作出投訴，令不少醫生感到憂慮。