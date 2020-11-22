「旅遊氣泡」計劃難產　機場過百個慶祝用氣球被戳破

「旅遊氣泡」計劃押後，機管局為慶祝計劃而準備的氣球拱門擺設變無用武之地，被人一一戳破。(譚凱邦Facbook圖片)

本港爆發第4波新冠肺炎疫情，令到原定今日(22日)展開的新加坡與本港的「旅遊氣泡」需押後最少2周。「旅遊氣泡」計劃臨門一腳被煞停，亦令機管局相關慶祝活動受影響，機場過百個原本用作擺設的氣球被工作人員一一戳破，變成垃圾。

荃灣區區議員譚凱邦今日下午近3時，在其Facebook轉載3張網上圖片，聲稱機場今日原定有儀式慶祝新加坡與本港的「旅遊氣泡」計劃首日開展，但由於計劃「難產」，儀式亦受影響，相關已準備的氣球擺設「用唔着，整爆哂」。

其中1張相片所見，在機場客運廊內原本擺放了用過百個不同大小的金色、銀色、黃色和透明氣球紥作而成的拱門，拱門頂部更掛有一個用英文寫上「香港新加坡航空旅遊氣泡」的字牌，並有機管局的標誌。而另外2張相片顯示，有機場工作人員將相關氣球拱門拆除，該批氣球散滿一地，隨後更被人逐一戳破。