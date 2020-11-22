港大研究揭雙疫夾擊令抗體下降肺炎加重　籲全民接種流感疫苗

本港正爆發第四波新冠肺炎疫情，市民隨時受到新冠肺炎和冬季流感雙疫夾擊，香港大學發表新研究，發現若同時感染新冠肺炎和H1N1流感病毒，肺部損傷及炎症反應明顯增加，而血清中帶有新冠肺炎的抗體更顯著下降，拖延恢復進度，建議應全民接種流感疫苗。相關研究結果已於昨日(21日)在國際科學雜誌《臨床感染性疾病》刊登。

港大微生物學系講座教授袁國勇的團隊，利用敍利亞金黃倉鼠進行實驗研究，當牠們先後感染新冠肺炎和H1N1流感病毒，從當中的發病徵狀、體重變化、肺部病毒載量、肺部病理損傷程度和血清抗體生成反應等指標，與牠們感染單一病毒進行比較研究。

研究發現，感染兩種病毒的倉鼠體重下降，肺部損傷和炎症反應都明顯比單一病毒感染的倉鼠加重，雙重感染倉鼠的腸道炎症和病毒也增加。若先感染H1N1流感病毒，1天後又感染新冠肺炎病毒，由於兩種病毒之間的相互干擾作用，倉鼠肺部的新冠肺炎病毒載量雖然降低，但肺炎反而加重。

另外一個重要發現，相比單一病毒感染的倉鼠，感染兩種病毒後的倉鼠，其血清的新冠肺炎病毒抗體明顯降低，拖延了肺部的恢復進度，延長了倉鼠口腔排放病毒的時間。

港大呼籲，要預防雙重感染，全民須接種流感疫苗，而所有患有急性呼吸系統疾病的患者均應接受流感和新冠肺炎病毒感染的快速檢測，患有流感病人亦應盡快用神經氨酸酶抑製劑治療。