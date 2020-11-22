85%家長指電子學習成額外經濟負擔　團體建議派發學習券

疫情再現反彈，上呼吸道感染又急速在學校大爆發，幼稚園及初小暫停面授課堂，學生只能依靠網上學習追趕進度。有團體調查發現，85%家長認為子女電子學習造成額外經濟負擔及家庭壓力，有見及此，香港婦女動力協會與工聯會地區服務處於5月推出第一期「家家有腦‧網上學習」愛心助基層慈善計劃，為逾500戶基層學童家庭提供平板電腦器材及為期3個月的網上服務，又建議港府向每位學童派發「學習券」，加強支援。

團體於上月26日至本月10日就有關學童於疫情期間網上學習而對婦女精神健康構成不同程度壓力進行問卷調查，訪問466名幼稚園或小學學童的婦女照顧者。結果顯示，超過75%受訪家長認為，在停課期間照顧子女時感到壓力及情緒困擾，有家長因未能為子女提供良好電子學習條件，以及對電子學習無從入手所致。

立法會議員兼香港婦女動力協會會長麥美娟認為，港府在即將公布的施政報告中，應正視基層家庭網上學習的需要，又指學童的學習表現與其使用的數碼電子產品質素有極大的關係。麥建議港府為每位學童派發「學習券」，以助購買學習所需用品。

團體提倡在全港18區設立婦女綜合服務中心，提供家庭照顧、心理及情緒支援等，更全面的一站式婦女家庭照顧者支援服務；亦可考慮優化現時的地區康健中心服務，增設針對婦女支援服務。