警方新界南總區遏非法收債　「壁峰」行動拘8男

新界南總區刑事部聯同沙田、葵青、荃灣及大嶼山警區，上周一(16日)至昨日(21日)針對由收債衍生的案件，展開代號「壁峰」的行動，於全港各區拘捕8名男子(16至43歲)，他們懷疑與多宗非法收債案件有關，涉嫌「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「管有物品意圖損壞財產」及「違反放債人牌照條款」被捕。行動中，警方亦檢獲大量手機、收債文件及被捕人士犯案時使用的工具，包括漆油、天拿水等。

新界南總區反黑組庾博瀚總督察表示，根據警方調查，案中受害人或其家人循多個不同途徑借貸，大部分均未能依時償還款項，繼而收到不同程度的滋擾，例如接獲收數電話和短訊，甚至住所遭人淋油及張貼收數字條等。案中共牽涉10名受害人，當中借貸金額超過120萬港元。

庾博瀚續指，其中一宗案件中，警方在上周三(18日)突擊搜查一間財務公司，發現該公司並無按照放債人牌照的條款，妥善保存借貸及收債紀錄，同時亦牽涉以非法手段收取債項，遂拘捕該公司的負責人。

警方呼籲市民如有意借貸，應尋找有信譽及經註冊的放債人，亦務必注意合約的條款，如有任何疑問，應立即停止交易，並與警方聯絡。