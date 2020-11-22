第4波疫情爆發　食肆「澳牛」明起第3度休市避疫

「澳牛」今年內曾因為疫情而多次休市。

本港第4波新冠肺炎疫情來勢洶洶，有食肆再次宣布休市避疫。佐敦著名茶餐廳「澳洲牛奶公司」(簡稱「澳牛」)宣布，明日(23日)起休市，直至另行通知。連同今次休市在內，澳牛今年內已經第3度因為疫情而暫停營業。

「澳牛」今日下午5時許在其facebook專頁宣布，鑑於第四波疫情來勢洶湧，為顧客及員工着想，決定由本月23日起休業，直至另行通知，敬請顧客見諒。「澳牛」休市消息傳出後，引來大批網民留言，大多數人都稱讚「澳牛」的防疫意識強，迅速應對疫情。

翻查資料顯示，自今年初本港爆發新冠肺炎疫情以來，「澳牛」已經第3度宣布休市避疫。首次休市是於今年3月26日開始，原本為期3星期，至4月16日，但其後因為港府宣布實施禁聚令，「澳牛」決定延長休市至4月23日，期間「澳牛」進行內部裝修，最終於4月27日復市，停業長達32日。「澳牛」今年第二度休市則於7月9日開始，當時正值本港爆發第3波新冠肺炎疫情，停業期原定兩星期，至7月23日，但因為疫情持續，最終直至9月4日才重新營業，第2度休市長達57日。

換言之，單計首兩次休市，「澳牛」今年因為疫情已經損失接近3個月的生意額，然而現時未知在第4波疫情下，「澳牛」何時才可復市，估計生意損失將更加慘重。