政Whats噏：運房局遭鬧爆後縮沙　重新考慮打鼓嶺過渡房屋項目

香港房屋土地供不應求，覓地起屋自然係重中之重。之不過，政府有意喺打鼓嶺發展過渡性房屋，但運輸及房屋局事前又冇諮詢相關人士，搞到最後喺北區區議會、地區人士、鄉事委員會嘅三方批評之下暫時擱置，局方話再研究後會諮詢上述三方，有共識後先再重推項目喇。

區議會率先轟炸運房局，北區區議會土地發展、房屋及工程委員會早前召開會議，討論有關將打鼓嶺坪輋路昇平學校發展為過渡性房屋嘅事宜，話無論喺選址抑或周邊設施方面，都有好多問題尚未解決。而局方捱轟後，就將發展過渡性房屋「回爐重造」，承諾會繼續諮詢打鼓嶺區鄉事委員會、北區區議會同埋相關持份者，達致一個共識方案先至向城市規劃委員會申請規劃許可，同埋再推展過渡性房屋。

北區區議會主席羅庭德就話，局方嘅回應好空洞、冇具體細節，會議上有區議員話發展過渡性房屋嘅選址有問題，建議局方另覓地點，不如發展河套區或者選擇上水嘅農地，但局方就淨係話「考慮吓」、「諗諗先」。佢又批評局方話如果喺打鼓嶺發展過渡性房屋，就會同運輸署商量喺附近地區加設巴士、小巴等班次，但都係冇具體時間表，認為最終得到落實嘅可能性不大。

唔單止區議會狂轟運房局，就連鄉議局都鬧爆局方。運房局局長陳帆最近出席新界鄉議局會議，據聞會上唔少委員都質疑打鼓嶺發展過渡性房屋選址錯誤。打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明就話方案根本冇事前諮詢持份者，希望局方重新考慮選址，但陳帆就冇提供其他選址，只係一味話會「保持溝通」。陳月明又話，選址附近嘅配套設施十分落後，就業、就學嘅場所都冇，就連附近嘅道路都好殘舊，唔明白喺該地段發展過渡性房屋有乜嘢意義。佢希望陳帆親身落地視察，解決一系列嘅問題，而唔係就咁話「溝通」。

其實發展過渡性房屋本身係好事，一來可以地盡其用，二來又唔會影響地區嘅長遠發展。之不過，發展計劃前係咪應該先知會各持份者，而唔係「硬闖」呢？依家畀公眾嘅印象就好似局方一意孤行，但捱轟後又「縮沙」唔做囉！