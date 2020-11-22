政Whats噏：梁君彥有新花名　化身「老彥家」幫工總撐場

話說立法會主席梁君彥向來予人嘅印象都比較嚴肅，雖然過去喺啲議會衝突嘅現場，時不時都會聽到泛民議員叫佢「大口狗」，但梁都好似都唔太放在心上，早前接受媒體訪問時仲話「你鍾意改就改，如果樣樣嬲嘅，死咗好過做人啦」。原來佢唔止呢個花名，本身工業界議員出身嘅梁，近日客串香港工業總會(工總)一個facebook貼文時，仲畀人起咗個新花名，變身「老彥家」同大家介紹香港工業嘅轉變。

工總今次幫梁改「老彥家」呢個花名，唔知係咪想攞「老人家」呢個諧音，因為梁一來係工總嘅理事兼名譽會長，二來亦年屆69歲，叫「老彥家」話當年、講香港工業變遷，認真夠說服力。

「老彥家」話，香港工業已經由60至80年代最初嘅代工生產(OEM)，逐漸演變成為客戶提供商品設計同具體生產程序嘅有一定技術水平嘅廠商(ODM)，再到現今擁有自主品牌同生產模式嘅廠商(OBM)，覺得香港工業一啲都唔簡單咁話啊。唔止㗎，「老彥家」仲話自己喺工業界打滾多年，32個組別冇人夠佢熟，要反映政策冇難度咁話啊。