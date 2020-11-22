政Whats噏：煽惑圍警總案明開審　黃之鋒認罪預期入獄

已解散的前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭，被控於去年6月21日包圍灣仔警察總部，涉嫌煽惑他人明知而參與未經批准集結等三罪。周庭早前已承認2罪，惟黃、林則不認罪，案件將於明日(23日)開審。開審前夕，黃之鋒今晚(22日)於Facebook(Fb)發文，指在檢視控方證供並徵詢律師意見後，他和林都決定承認所有控罪，又坦言不排除需要即時入獄。

黃之鋒話，承認所有控罪後，明天法庭聆訊將會跳過審訊階段，不會傳召證人和爭議案情，直接進入結案陳詞，又坦言若他們被判處即時監禁，亦不是很意外，但心情不免還是會有點忐忑，但即使身處牢房，仍會發表獄中書簡，亦歡迎外界向他寄信。

黃又話，從《港區國安法》刊憲至今百多日，他仍未就此被拘捕和起訴，形容某程度上已經算是一種奇迹，亦因而令他對還押的「手足」，還有12位身處鹽田看守所的香港人，感到有點內疚喎。黃之鋒咁講，唔知係咪質疑執法部門點解到現在都唔拘捕佢呢？

周庭今晚亦在Fb話，如果明日被判入獄，將會係佢人生第1次坐監，雖說已有心理準備，但都係有點害怕。