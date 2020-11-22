上海仔被捕：兩度棄保潛逃　頹樣現身香港機場被鎖上手扣

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，潛逃逾兩年半後，終極落難返港被捕！有指上海仔早前經司法界契爺教路，今日（22日）終於現身機場，他甫抵港隨即被捕押往警署。歐洲的新冠肺炎疫情肆虐不斷，而據知流竄當地多時的上海仔亦告「中招」確診，雖已康復，但已失去味覺。消息指，上海仔抵港後將會被押到機場警區警署，及後會被安排等候檢疫。

據知，上海仔今日由歐洲經杜拜及曼谷返港，約下午3時飛抵泰國曼谷後再轉機往香港，約在傍晚6時抵港。身穿黑衫黑褲的上海仔，於今日傍晚6時在一名手下陪同下抵達香港國際機場，隨即被帶到禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，完成相關程序後才可辦理入境手續，由於等候檢測的人數眾多，大排長龍，故上海仔須在檢疫區等候，他完成檢測獲准離開並準備辦理出境手續，由於他是被通緝人士，故不能使用e道，而是要在傳統櫃位排隊，待完成出境手續後，警方於晚上9時半正式將他拘捕，他面見醫生後便步出抵港大堂。

至晚上10時15分，雙手被反鎖上手扣的上海仔在2名便衣警員押解下步出一號客運大樓，他看來一臉倦容，神色憔悴，頭髮稀疏，頭頂驚現地中海，他之後被押上警車，隨即直送機場警署扣留，相信他將被通宵調查。

消息透露，原來兩案四罪在身的上海仔，在疫情嚴重的意大利「窮風流」時，亦曾確診染上新冠肺炎，更加失去味覺。他今次以染疫之身返港的消息一流出，警方亦已嚴陣以待。

自2018年4月棄保潛逃的上海仔，一直被質疑有司法保護傘包庇。流竄海外多時的他，一度聲稱在泰國中風，不回港報到，卻被拍到在外地風流快活，身處柬埔寨一間賭場，行得企得。上海仔月前開始蠢蠢欲動密謀返港，甚至高調事先張揚，向飲食界朋友放風自己可以開香檳過聖誕節。

上海仔在歐洲流竄多時，不改貪威識食作風的上海仔，派爪牙四出作惡撲水還錢。上海仔在當地繼續奢華生活，單是聘請保鏢及住五星級酒店每月保守估計亦要花數十萬港元。早前更致電回港炫耀在意大利結識意國女郎的「溝女」戰績。