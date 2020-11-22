上海仔被捕：涉洗黑錢逾億元　刑恐傷人勒索　兩度棄保詐病走佬

「上海仔」郭永鴻先後因涉嫌洗黑錢、串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索等罪被警方拘捕，惟2案4罪在身的他，2018年首宗案要向警方報到，卻聲稱患病未有現身，另一宗續保亦未見蹤影，兩度棄保潛逃。警方其後經深入調查，決定不接納其沒有向警方報到的理由，沒收他的保證金，並正式發出通緝令追捕他，上海仔於是四處流竄避難。

上海仔涉及的兩宗棄保案，第一宗指他涉嫌在2007年1月至2012年7月期間，透過4個本地銀行戶口，清洗逾億元懷疑黑錢。2017年11月1日，被警方毒品調查科財富調查組人員拘捕，控以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪。他原須在2018年4月9日到警署報到，但只由律師代表發信稱在泰國中風，沒有現身報到。但同年上海仔被攝得身處柬埔寨一間賭場，期間更「行得企得」。

第二宗案則指他在2014年起，招攬大批「南亞兵團」組成貼招黨，以瘋狂「貼街招」、「舉牌」等方法恐嚇勒索港澳多名富豪。其頭馬「大舊」在2015年亦曾向本港一名富豪發出恐嚇短訊，內容指若要追回欠款，便會遭貼街招抹黑，更威脅富豪「相信有人的大頭帖（貼）見報會比曾×權還要大」，富豪沒有就範，報警求助。

就涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索3項罪名，上海仔2016年7月21日由泰國返香港後，在機場被「O記」拘捕。他原定2018年5月15日續保，惟他繼續無影。警方充公兩筆合共25萬港元保證金，並發出通緝令追捕他。

執業大律師陸偉雄表示，涉及「洗黑錢」案，可據香港法例第405章《販毒 （追討得益）條例》，以及第455章，即《有組織及嚴重罪行條例》處理，一經定罪，最高可處監禁14年及罰款500萬港元。而法律上刑事恐嚇有兩個級別的處理方式，經簡易程序處理，可判罰款2000港元及入獄2年；經公訴程序處理則可判入獄5年。 另根據《盜竊罪條例》，任何人以恫嚇方式作出不當的要求，不論他自己將會獲益與否，都屬干犯勒索罪；一經定罪，最高刑罰為入獄14年。