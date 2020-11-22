上海仔被捕︰爪牙在港作惡多端　細路女都唔放過

棄保潛逃多時的「上海仔」郭永鴻數年來游走於歐洲及東南亞各國窮風流 ，但其爪牙繼續在港作惡，犯案纍纍。其手下近期涉及多宗嚴重罪案，涵蓋普通襲擊、刑事毀壞、非法禁錮及勒索等，受害人多為債仔及其親人，當中更涉及一名6歲女童，連細路女也不肯放過。

本月中，上海仔重要爪牙「阿祖」的手下帶同13名同黨，將一名女「債仔」非法禁錮於油麻地一個麻雀館休息室單位，追討她拖欠3年的5萬港元欠債，期間揮拳襲擊，勒索10萬港元。上月，上海仔另外兩名爪牙「亞智」和「大隻」亦向一名借下千萬債務，但未有支付300萬港元報酬的六旬男子追債，不單派出黑幫成員毆打事主、刑毀其住所，更向債主６歲的孫女淋潑橙色漆油。

上海仔頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌在2013年成立一間公司，並以該公司的銀行戶口於2013年11月至2014年11月期間處理了共約980萬港元犯罪得益，被控「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢）落網。案件上月提堂，控方表示警方仍需時進一步調查和尋求最終法律意見，裁判官把案件押後至12月4日再提訊，趙獲准以5萬港元保釋，不得離境。而金融趙去年選坐館，亦因上海仔失勢，最後落敗。