新一代兒童成長速度更快　衞生署收集2萬人數據重製生長圖表

除了收集兒童的身高及體重，量度頭圍亦是生長研究的參考數據。（衞生署提供）

要判斷兒童的發育是否達標，一般依賴衞生署繪製的生長曲線圖。隨時代變遷及生活改善，新一代兒童往往比上一代成長速度更快，本港生長圖表沿用近30年，體重或身高等部分參考數據或不再適用。衞生署正展開為期三年的生長研究，重新進行全港性採樣，收集2萬名年齡介入0至20歲市民的生長數據，預計新的生長圖表於2022年繪製完成。

生長圖表包括身長／身高、體重及頭圍三項生長指標，並分為男性及女性。衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）鍾偉雄表示，本港現時使用的生長圖表自1993年沿用至今，數據來自1970至80年代出生的兒童，但隨時代變遷，同齡兒童及青少年的身高或體重生長趨勢已有變化，因此需要新的生長圖表作為臨床工具。

衞生署去年二月起展開新的生長研究，首階段為參考文獻及分析衞生署於母嬰健康院及學生保健處收集的數據。鍾指從現有數據中觀察到高小及初中的兒童，「身高似乎有啲高咗」，幼兒及17至18歲青少年的生長數據亦代表性不足，「究竟係咪青春期發育早咗呢？體重係咪上升咗？」都要收集新數據去解答。而生長趨勢往往與運動量、營養攝取及作息等飲食及生活習慣變化有關。

該署現正展開第二階段研究，除了於公立醫院及母嬰健康院收集嬰幼兒數據，亦正招募學校參與，料明年底完成數據收集，最快2022年製作出新的生長圖表。今次的生長研究亦會新增腰圍、體脂百分比、坐高、臂展長度、手握力及其他體適能數據作為參考。港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，新的生長圖表有助檢視及調整兒童健康的公共衞生政策，例如控制肥胖率等。