15歲女生停課留家上網識朋友　相約酒店開房遭偷拍迫接客

學生在疫情下停課，變相有更多時間留家上網認識新朋友，相約外出隨時致身險境。今年首9個月，警方接獲涉及在網上媒體認識而與未成年少女發生性行為的案件較去年同期上升52%，年齡最細的受害女生只有10歲；另涉及網上媒體的兒童色情物案件激增88%，有15歲女生女相約多名「新朋友」到酒店性交，期間被人偷拍裸照，之後更遭勒索而被迫多次「接客」；有三名就讀中一至中三的女生相約「新朋友」到酒店留港渡假(Staycation)，於浴室洗澡時被男子拍下片段，期後更被上載社交平台。警方及社會福利署均建議年青人提高警覺，家長亦應留意子女使用互聯網的情況。

警方家庭衝突及性暴力政策組織督察張寶月表示，青少年牽涉非法性交的案件錄得上升趨勢，當中涉及網上平台互相認識有38宗，較去年同期增加13宗，大幅上升52%。張表示，涉案最小的受害人是正在就讀小學的10歲女童，她在社交平台中結識到一名14歲的男童，二人火速發展為「情侶關係」，及後在男方的住所進行了性行為，二人的行為被女童的父親發現並報警求助。警方相信，受疫情影響兒童停課，導致兒童有更長時間留在家中，變相更依賴網上社交媒體與朋友聯絡或者認識新朋友。

張續稱，涉及網上社交媒體的兒童色情物品的案件亦激增88%，當中更中有案件涉及非法性交罪，一名15歲女童於今年4月至7月期間，透過網上社交平台認識5名男子，於2間位於油麻地的時鐘酒店發生性行為，期間被其中一名男子拍下裸照及性交片段，威脅女童要與其他4名男子進行性交易，從中獲取金錢，她其後向家人求助揭發事件。最後警方拘捕了7名男子，年齡介乎15至38歲。

另一宗案件發生於上月，3名13至14歲、就讀中一至中三的女童，於一個社交場合認識一名男子，並應該名男子邀請到尖沙咀一間酒店度假，3名受害人於浴室洗澡時，被男子拍下片段，而該片段其後被發現上載在社交平台上，警方以涉嫌「製作兒童色情物品」及「發布兒童色情物品」拘捕2名男子，年齡分別是14及15歲。

除女生外，男生亦成裸聊勒索案受害人，今年首9個月，警方接獲616宗相關案件，較去年同期上升達3.4倍，其中逾95%受害人為男性，當中4成是學生。警方網絡安全及科技罪案調查科高級督察戴雄指出，受害人在社交媒體認識疑犯，之後與其進行視像通話，內容被截圖勒索，今年7月，一名56歲從事資訊科技行業的男子被勒索，涉案金額達33萬元，為同類案件中涉款最高的一宗。

社署高級社會工作主任張林淑儀表示，明白青少年在成長階段有較大的好奇心，亦喜歡嘗試新事物甚至愛冒險，但亦要提高警覺；她又鼓勵家長與子女保持良好的關係，保持開放及友善的態度，讓子女在遇到可疑的事情時與其商量，減低受傷害的危機。為了更有效將網絡陷有關的資訊傳達給老師及家長，網罪科將於明日(24日)及周五(27日)舉行兩場網上研討會，其中為家長們而設的場次，會在警隊Facebook專頁直播。