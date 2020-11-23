青少年疫下吸毒變大麻群組　被捕人數升1.2倍年齡最細12歲　

疫情期間，青少年涉及毒品罪行被警方拘捕的人數在亦有顯著的升輻，今年首9個月共有341名10至20歲青少年因此被捕，較去年同期大幅上升84％，當中72人報稱學生，升幅更逾1.3倍，而涉及大麻毒品案件而被捕的青少年多達131人，較去年增加近1.2倍，其中最年輕的被捕者年僅12歲，情況令人擔憂。警方表示，疫情下，更多毒販由傳統銷售毒品渠道轉為在網上進行販毒活動。

警方毒品調查科情報組高級督察吳嘉倫表示，青少年濫用大麻的情況值得關注，涉及大麻毒品案件而被捕的人士中，一名12歲男童在網上玩多人遊戲，從而認識到一班「固定班底」，該批人士不時會在現實中相約見面，一同聚會喝酒及吸食大麻，直至其中一名人士喝醉後不適報警，警方到場發現有人藏有大麻，男童便與其友人一同被捕。

吳表示，警方留意到毒販利用社交媒體作為販毒的媒介和工具，公然將毒品資訊尤其是大麻放到在青少年中流行的社交媒體上，甚至明碼實價進行兜售，另在一些支持吸食大麻的社交媒體群組或專頁，亦會發現不少有關大麻資訊，例如有人會在專頁內教捲大麻煙，亦有人分享吸食大麻心得，及組織群組一起吸食大麻，行為猖獗。