社署消極應對封關　領養孩童苦等與家人團聚延遲8個月　

兩名分別患有發展遲緩和過度活躍症的小孩，原本去年底能與美國的養父母團聚，可惜因應疫情社署實施在家工作，加上法庭停擺，其領養令延至今年3月才批出，惟當時港府已經「封關」，令兩個家庭團聚無期。協助領養的社工憂慮無了期拖延會對小孩造成一輩子的傷害，決定自動請纓護送小孩赴美，可是社署卻以疫情為由多番阻撓，至今年8月才順利將兩人送到美國享受家庭樂。社工批評，在疫情成新常態下，社署以「見步行步」的消極態度應對，希望當局能盡快聆聽各社福機構意見，早日訂下應對方案。

兩名小孩分別是患有過度活躍症的9歲男孩和發展遲緩的3歲男童，兩人的養父母原本去年12月便能赴港，帶他們回家共聚天輪，可惜社會運動和疫情嚴重拖垮本港的社福服務，領養令拖延至今年3月才批出，養父母無法赴港，團聚之日遙遙無期。9歲男孩未能與養父母碰頭，不禁質疑自己是否「冇人要」，更有家舍朋友以言語嘲諷，「你又話有嗲哋媽咪嚟？你又走唔到？」他最終以拳頭還擊。

香港國際社會服務社社工盤玉銘慨嘆，其行為問題正正反映他的焦慮不安，坦言隨孩童年紀漸長，需要鼓起更大勇氣才能離開。機構服務總監廖金鳳亦指，3歲「細仔」過往所接受的物理治療、言語治療等，在疫情下亦無奈被叫停，可能6歲前正值治療的黃金期，一旦錯過，一輩子也無法彌補。

在延遲的8個月間，社署未有提供方向和時間表，兩人無了期等待，最終決定親自出征，自行護送小孩赴美，可惜社署一直不斷提出質疑，包括養父母所屬社區或城市的確診數字、如何確保小朋友的安全等，廖坦言，說到底也是作為監護人的社署署長不想承擔任何責任，但「這些『擔心』背後的代價，卻要由小孩承受。」

護送孩童赴美過程艱辛，廖坦言亦擔心一旦兩位小孩不幸染疫，自己成為罪人。不過，當兩名小孩與養父母相認後、被家庭溫暖包圍後，情緒問題等已大有改善，證明兩人的決定正確。廖批評，政府的抗疫政策與社福機構的既有程序存在衝突，社署卻沒有做好領導的角色，只以「做到幾多得幾多，做唔到又冇乜所謂」的消極態度面對社福機構的困境。

社署回覆本報查詢時指，其轄下的領養課及中央寄養服務課仍持續地提供緊急及必須的公共服務，並會在提供服務時作出相關防疫措施。當局會繼續監察情況，務求在可行情況下把領養服務及寄養服務盡量恢復正常。