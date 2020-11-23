夫婦當寄養爸媽逾20年　勞心勞力照顧40孩童

根據社會福利署數字，截至今年9月，寄養家庭數目有952戶、正接受服務的寄養兒童有913名，較去年同期的927戶及898名寄養兒童相比，有輕微升幅。彭生彭太是寄養爸媽，20多年來照顧過40個孩子，直至他們被領養或入住宿舍。本身育有2子的彭太表示，照顧孩子固然辛苦，而且過去8、9年亦因不想放低寄養孩子，從未申請放假外遊；但只要看見孩子找到真正愛他們的家，付出時間心力亦是值得。

彭太表示，在20多年裏，寄養時間最長的，是打從嬰兒開始照顧了5年、有兔唇裂顎的女孩，彭太仍珍藏著女孩的物品。彭太坦言，最初無信心接她回家，直至兒子說「你不接，沒人會接」，才硬著頭皮試著照顧。因為有兔唇裂顎，女孩進食很困難，彭太每數小時便要餵奶，直至她2、3歲；每星期要到醫院覆診，動過兩次大手術，彭太形容當時如同打仗，提起曾幫女孩洗澡而摸到她「皮包骨」，現時仍然會眉頭緊皺、直言「好心痛」。

後來有外國家庭想領養女孩，香港國際社會服務社安排女孩見心理醫生、跟領養父母見面，經過約一年準備後，才正式分別。彭太形容「女兒很懂事、無抗拒」，更許諾以後會回來找彭太，即使彭變老，仍然會認得她。雖然難過、不捨得，但彭太說見到女孩終於找到自己的家，便覺「沒甚麼放不下」。女孩今年9歲，在外國生活4年，仍然會講想念彭太。

彭太直言，有些父母生孩子，卻未能承擔責任，會令她「好炆」；但社會風氣、他人想法難改變，她做寄養爸媽，只是希望幫孩子，幫得一個就一個，未來亦會打算「做得多久便多久」、不會設限期。至於甚麼人適合做寄養爸媽，彭太說無特別條件，只要願意包容孩子、家人肯合作照顧，而最重要始終是「願意打開你的家門」。