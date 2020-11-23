巴西肉商涉佔地毀林　環團促本地超市徹查供應商以劃清界線

香港進口的凍牛肉及牛雜等，大部分來自巴西，環保團體指有肉商涉嫌在亞馬遜保護區內摧毀林木及非法畜牧，再透過「洗白」方式出售，先把在非法毀林牧場的牛肉賣給其他牧場，而該些牧場又以混合來源的形式售予較大的農場，最後將毀林肉賣到消費者手中。國際特赦組織香港分會和綠色和平呼籲香港各大超級市場，立即調查其牛肉產品供應鏈是否與非法砍伐亞馬遜森林有關，與毀林肉商劃清界線，停止購買有關牛肉產品。

綠色和平於8月發表的報告指出，巴西涉嫌毀林的肉商所供應的牛肉，可能已流入本港。資料顯示，有兩個被指縱火燒林的屠場供應商，在2019年8月至今年7月期間，向香港出口了數百至數千噸牛肉。

綠色和平於8月底到本港多間超市巡查，在某間連鎖超市的9間分店，找到涉及毀林肉商的牛肉產品。而在其他超市，亦找到從巴西進口的牛肉，惟大都經過重新包裝，無法得知其來源。國際特赦組織香港分會及綠色和平，已分別發信予主要超市，了解其盡職調查政策以及近期採購巴西牛肉產品的紀錄，以確保其牛肉產品與亞馬遜森林保護區的毀林無關；若有關供應商在今年底前，仍未落實可靠而有效的機制，監察其直接和間接供應商是否牽涉非法畜牧活動，就必須停止從該供應商購買牛肉產品。

綠色和平項目主任陳可淳表示，亞馬遜森林吸收並儲存近1000億噸大氣中的二氧化碳，相當於全球10年的碳排放量。砍伐與焚燒森林，會釋放在雨林中的二氧化碳，加劇氣候危機。綠色和平發起的「守護亞馬遜聯署」已獲近8000名市民支持，要求本港超市及企業與毀林肉商劃清界線。