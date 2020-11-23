理大學生以微縮模型呈現雷生春風貌　結構細緻奪冠

一級歷史建築雷生春是本港著名的活化文物例子，有理工大學學生以微縮模型呈現雷生春的風貌，在有限的製作比例下，仍可把活化前的內、外結構細緻地呈現。希望透過作品，讓大眾認識雷生春的歷史和文物保育的重要性。

就讀理大土地測量系學生勞穎欣，參與香港測量師學會舉辦的「賞．惜．舊築迹」創作比賽，以雷生春為參賽題目，在微縮模型組奪冠。勞的作品名為妙手回「春」，以1比200的比例呈現雷生春。作品以米色製作建築物的原始結構部分，例如：柱身、橫樑、石板和古典欄杆；亦以灰色製作活化後建築物的新結構，例如：鋼樓梯、滑門、玻璃欄和延伸的外牆。

勞選用雷生春作為參賽題目，因為雷生春具歷史價值，是一級歷史建築，有89年歷史，是少數二戰前現存的轉角唐樓。而且，其活化工程具代表性，經活化後，可以保留原有的建築特色之餘，又可以保留雷生春提供中醫服務的特色，為病人治療。

被問到為何以妙手回「春」為作品名字，勞指妙手回「春」寓意雷生春的藥物可以令病人快速治愈，她又認為測量師好像一個樓宇醫生，為一幢樓宇診斷出殘舊和破損的地方，進行加建及改善，從而為樓宇活化，令古舊的建築可以得到新的生命。

至於亞、季軍得主，分別以藍屋和東華義莊作為參賽題目。香港測量師學會「賞．惜．舊築迹」籌委會主席張文滔表示，儘管今年疫情反覆，但並沒有影響參賽意欲。張更形容微縮模型組的作品是「超水準」，細緻度極高。