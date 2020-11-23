東方日報A2：跳舞跳出禍　累計80人招疫魔

第四波疫情來勢洶洶，昨單日新增68宗確診，創下八月中以來新高，包括7宗輸入個案、50宗本地相關個案、11宗源頭不明個案，累計病例5,629宗，昨單日的確診數字，連同約50宗初步確診個案，單日出現至少118宗個案。衞生防護中心指出，跳舞群組患者再度擴大，單日急升超過一倍，該群組累計約80人染疫，直逼第一大爆疫的「酒吧及樂隊群組」。消息指，醫管局將於本周三重開位於亞洲國際博覽館1、2號館的社區治療設施，接收較年輕及病情較輕的新冠肺炎確診病人，合共設有約900張病床。

昨日新增68宗確診，分別是31男37女，年齡介乎17至81歲，當中只三成四、即23人有病徵。中心表示，50宗本地相關個案，46宗屬跳舞群組患者，其中一人在北角舞蹈學校Shining Star Dance Studio任職清潔工，反映相關處所或有環境污染。此外，跳舞群組昨多一名家人確診，在長沙灣科技專上學院教書，上周五最後上班，其任教的班級需要暫停面授課堂，20多名學生受影響，該校需要進行大清洗。至於另有4名本地相關個案，患者與早前的確診個案具關連，他們分別在檢疫中心及送院後確診。

11宗源頭不明個案中，一名45歲女患者居於觀塘順天邨天瑤樓，上周五不適到急症室求醫，上周一曾到美孚君好宴會廳吃晚飯及跳舞，據中心了解，當時現場有很多人，而跳舞是高危活動，呼籲當時在場的市民做病毒檢測。據悉，該名患者居於天瑤樓高層，前日已送院，房屋署已初步進行消毒。本報記者昨到美孚君好宴會廳視察，該食肆昨晚已暫停營業。

另一名70歲女士，居住葵涌華員邨華信閣，上周二在跑馬地禮頓山社區會堂唱粵曲，有另一人跟她一齊同唱，均沒有戴口罩，但有保持距離，台下約20名觀眾則有戴口罩欣賞表演。其他源頭不明個案則涉及文職、退休患者，他們居於太子、油麻地、馬鞍山等地。7宗輸入個案中，患者分別由印度、墨西哥、土耳其、俄羅斯、巴基斯坦抵港。

中心傳染病處主任張竹君指，確診個案數字上升速度好快，確診群組當中，有好多人並無病徵及有很多不同活動，承認形勢難以控制，相信仍會有新個案，確診數字不會太快回落。至於有否需要收緊社交距離措施，她認為，除了跳舞群組外，亦有在不同地區工作的人士，呼籲僱主在可行的情況下，盡量安排員工在家工作。

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