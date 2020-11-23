東方民調：港府扮盲卸膊　災劫後始補鑊

「三無大廈」管理不善，衍生多種問題，包括衞生差劣、保安鬆懈如無掩雞籠、消防安全設施不足甚至沒安裝消防系統，危機四伏。有議員批評「三無大廈」問題存在已久，港府一直懶理，未盡力協助大廈改善管理，提升消防水平，埋下大量社區炸彈，轟港府往往只會在悲劇發生後才補鑊。

截至今年10月，香港有約5,000幢「三無大廈」分布各區，當中油尖旺區有715幢，民政事務總署自2011年10月起推出多個計劃支援「三無大廈」，但截至去年9月只協助到當中540幢大廈成立或重啟法團。

「三無大廈」普遍是落成數十年的舊樓，消防設備較落後。消防處於2007年規定，凡於1987年3月或以前落成及批出圖則的商住樓宇，必須按《消防安全（建築物）條例》安裝消防設備，例如自動灑水系統、消防水缸、消防喉轆、火警警鐘和緊急照明系統等，估計全港約有1.35萬幢目標大廈。截至今年10月，該處與屋宇署只完成巡查了當中9,702幢，而肇事唐樓於1951年落成，沒有安裝任何消防系統，兩個部門尚未對其展開巡查，亦未有向相關業主發出消防安全指示。

無王管亦令大量「三無大廈」的單位出現違法情況。肇事唐樓的起火單位為一家餐廳，並證實未持有有效食物業牌照。而食環署去年4月曾接獲投訴，指該單位懷疑經營無牌食肆，並派員到場調查，但未有發現，該署難辭其咎。

議員梁美芬稱，肇事唐樓是「三無大廈」，樓宇消防安全措施無人管理。「三無大廈」問題存在多年，她曾向3任民政事務局局長反映情況，但往往在發生大火悲劇後，港府才會補鑊，一直缺乏針對性的長遠規劃。

油麻地奪命火揭港府監管不力，亦令人想起7年前北角五洲大廈1死24傷的嚴重火警，源於樓上賓館林立，港府一直未有致力監管。為了打擊無牌賓館而修訂《旅館業條例》，拖了7年，姍姍來遲，下月才生效，業界對當局執法成效亦存有戒心。