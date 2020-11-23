東方民調：油麻地唐樓大火揭政府部門監管不足

油麻地廣東道唐樓18死傷無情大火，揭示「三無大廈」管理問題，樓宇日久失修，欠消防設備，劏房、無牌食肆、賓館林立，令問題更加複雜，港府多年來束手無策。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者形容「三無大廈」是全城隱患，歸咎消防、民政及食環監管不力種禍。舊區隱形炸彈處處，港府對危機卻視而不見，重建舊樓進度緩慢，亦欠針對性長遠規劃，轟港府無決心、無能力「拆彈」。

肇事唐樓為沒大廈法團、沒居民組織及沒物業管理公司打理的「三無大廈」，不單止無按法例要求安裝消防系統，就連起火單位亦證實無牌經營餐廳。奪命火由民政總署統籌大廈搞好管理效果差、消防巡查防火設施不力、食環署不徹底查牌的惡果造成。香港曾發生多宗傷亡嚴重火災，涉及唐樓、舊樓及工廈，最轟動為油麻地嘉利大廈火警，造成41死80傷的慘劇。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問325名18歲或以上市民，結果顯示，油麻地奪命火，再揭「三無大廈」危機，40%受訪者擔心成為全城隱患，如隱形炸彈；36%受訪者斥管理不善，無王管；19%受訪者擔心日久失修危機四伏。

大火揭統籌大廈管理差、欠消防設備及無牌食肆，39%受訪者批評港府部門監管不力種禍；32%受訪者斥當局無協助三無大廈改善環境；26%受訪者轟港府懶理危機，視而不見。

奪命火發生後，消防及屋宇署將於年底前完成巡查樓齡60年或以上樓宇，涉2,500幢，40%受訪者批評欠缺針對性長遠規劃；33%受訪者斥，當局事後頭痛醫頭補鑊；25%受訪者認為，應加強恒常巡查。

港府推出多項計劃支援三無大廈，但8年間僅540幢成立或重啟法團，58%受訪者直斥，當局勸設法團不果又懶跟進；24%轟游說不力欠成效；11%認為宣傳不足。

7年前北角五洲大廈大火，迫使港府修訂旅館業條例，但新例拖到下月始生效，37%受訪者批評執法歎慢板；32%受訪者轟無吸取教訓，盡快取締無牌賓館；22%受訪者直指把關不力，新例姍姍來遲。

香港約有5,000幢「三無大廈」，且日久失修，41%受訪者批評港府沒有積極投放資源改善；30%受訪者質疑，當局無心拆都市炸彈；24%直指重建進度緩慢。

綜觀情況，大部分受訪者歸咎港府監管「三無大廈」不力釀慘劇不斷重現，全港仍有數千幢「三無大廈」炸彈，隨時威脅居民生命安全，港府無積極正視問題是引爆都市炸彈的罪魁禍首。