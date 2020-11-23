多區現確診者 政府今起於荃灣西貢及大埔設流動採樣亭

香港新冠肺炎疫情急速惡化，確診個案分布全港各區。為盡早發現社區中的患者並中斷社區傳播鏈，政府宣布，將於今日(23日)起，安排檢測承辦商「華大基因」前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點，提供免費檢測服務，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受病毒檢測。

當局指，檢測承辦商今日起至周五(27日)，將於荃灣區的荃景圍體育館外平台空間設樣本瓶派發點，及沙咀道遊樂場設流動採樣亭；今日起至下周日(29日)，於西貢區的西貢賽馬會大會堂停車場、香港單車館公園露天劇場，及寶康公園硬地足球場設流動採樣亭；以及今日起至下周日，於大埔區的大埔社區中心籃球場，及太和邨太和鄰里社區中心對出空地設流動採樣亭。

檢測承辦商會於流動採樣亭向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務；或於樣本瓶派發點向市民派發樣本瓶收集深喉唾液樣本並會在同一地點收回樣本，進行檢測，費用全免。須接受強制檢測的人士於流動採樣亭或樣本瓶派發點接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。若有確診個案，會由衞生署衞生防護中心跟進。