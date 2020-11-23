小一自行分配今放榜　世襲生獲加分　子入喇沙有父蔭

官立及資助小學下學年小一自行分配學位今(23日)公布錄取名單，今年共有2.31萬學童獲派位，成功率創近年新高。在傳統名校九龍塘喇沙小學，多名家長早上9時便到達學校查閱結果，不少幸運兒的家長均是舊生獲得加分，有家長坦言事前為兒子報讀多個補習班作培訓。不過，有人歡喜有人愁，有母親帶同兒子到校查閱結果，最終失望而回，難掩落寞神情。

本身是喇沙舊生的家長任先生指，其子憑25分高分獲派入喇沙小學，但認為今年競爭激烈，兒子仍不是必收。他認為喇沙校風好，希望兒子能在自己成長的地方學習，他只一心希望兒子入讀喇沙，未曾報讀其他直資名校，強調若最終失落學位仍會叩門。

被問到培訓兒子的策略，任表示疫情下欠缺群體課堂，小朋友難以專心學習，因此有為兒子報讀中文、英文、數學的補習班，亦有學習幾項運動，事前亦有報讀網上面試班，但他強調自己並無催谷兒子，希望他能自行發展。對於有不少家長計劃帶子女移民，他表示暫未有此打算，形容香港是自己的家，認為孩子在自己的土地讀書較好，長大後則會考慮送他到海外升學。

陳女士查閱結果後，面露笑容步出校門，其孫獲派喇沙小學，難掩喜色。被問到選校策略時，她表示孫兒的父親是喇沙舊生獲加分。吳先生的孫兒亦憑父親是舊生獲取錄，表示「好開心」，認為喇沙數十年來都以校風好聞名，對孫兒入讀好學校感高興，即將回家與孫兒慶祝。他表示不知悉孫兒分數，其父母雖已在網上查閱結果，但自己仍希望親身到場確認。