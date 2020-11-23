上海仔被捕：大律師指串謀傷人最高判囚終身　刑事誹謗最高囚2年

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，潛逃海外逾兩年半後，昨日(22日)落難返港後終被警方拘捕。上海仔涉及4項罪名，包括兩項串謀傷人罪、一項串謀刑事毀壞罪及一項刑事誹謗罪。有法律界人士指，其涉及的罪名中，尤以串謀傷人罪的刑罰最重，倘若最終被控以第17條的「意圖造成身體嚴重傷害而射擊、企圖射擊、傷人或打人」，最高刑罰是終身監禁。而串謀刑事毀壞罪及刑事誹謗罪，最高刑罰分別為判監10年及2年。

執業大律師龔靜儀表示，第212章《侵害人身罪條例》第17和19條所涉及的罪行是該條例當中最嚴重的。第17條所涉及的罪行大多在區域法院或高等法院審理，而第19條「傷人或對他人身體加以嚴重傷害」涉及的罪行，則在裁判法院或區域法院審理；前者的最高刑罰為終身監禁，後者的最高刑罰可監禁3年。

她指，「傷人17」所涉及案情非常嚴重，例如是有計謀地使用武器進行襲擊，或襲擊造成嚴重的傷害，如嚴重斬傷或嚴重內傷，而傷口是指皮膚被分開，「燒傷和瘀傷沒有令皮膚分開，所以不是傷口。」龔續指，若涉及「傷人17」，控方首先要證明犯罪的人作出犯罪行為，即造成傷口或導致身體嚴重受傷，以及證明有別有用心的意圖；但「傷人19」不需要證明被告有別有用心的意圖，只要證明被告作出非法行為，導致其他人的傷口或嚴重身體傷害，無論這個行為是故意作出或魯莾地作出，都已經符合第19條的門檻。

而就串謀刑事毀壞罪，龔表示，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，一經定罪可處監禁10年。她指，「損壞」在這條罪行下的定義非常廣泛，除了物質上的傷害，亦包括任何對該物品價值或用途造成的損失，損壞可以是暫時或永久的。她續指，控方必須證明對他人生命的威脅是由財產摧毀或損壞而造成，而並非證明對他人生命的威脅是造成財產摧毀或損壞的行為的結果。

此外，就《誹謗條例》第5條就「發布明知虛假的永久形式誹謗」，任何人惡意發布他明知屬虛假的誹謗名譽的永久形式誹謗，可處監禁2年以及被判繳付法院判處的罰款。