5000蚊確診津貼被嘲鼓勵染疫　陳肇始改口稱需研究發放準則

本港新冠肺炎疫情出現劇烈反彈，港府為鼓勵市民主動檢測，擬提供一筆過5000港元的確診津貼，更指毋須資產審查，旋即被批評隨時惹反效果，變相鼓勵市民染疫。多名專家促確診津貼須設準則，不能無限制發放。食物及衞生局局長陳肇始今日(23日)回應提問時改口「縮沙」，指是否所有染疫人士都可獲津貼，仍要交由勞福局研究。

陳肇始今早出席電台節目時，多次被問到一筆過5000港元確診津貼的發放準則，她指計劃的出發點是因為接獲市民意見，指一旦確診會影響生計，因此才有發放津貼的計劃，鼓勵市民做檢測。對於有至少兩名政府專家顧問認為不應全部確診人士都可獲津貼，而應設準則，她指專家都支持提供津貼，但執行細節則要交由勞福局再考量。

勞福局副局長何啟明表示，近日收到有關確診津貼的不同意見，政府會進一步討論，並會盡快公布細節。被問到津貼會否只發放真正有需要人士，何未有正面回應，但指社會有聲音認為中層及基層人士均要工作，他們如無出現明顯病徵都不會做檢測，發放津貼是希望紓緩確診者住院或隔離而要停工的情況，但主要目標仍是斬斷社區傳染鏈。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日表示，專家組同意向從事日薪工作及散工的確診人士發放津貼，他明白進行資產審查或需時太長，但認為向所有人發津貼是資源錯配。而港大感染及傳染病中心總監何栢良同樣認為，向所有確診者發津貼會有反效果。

政府抗疫專家、港大醫學院院長梁卓偉昨日(22日)表示，支持政府體恤市民，但認為不應全民派發確診津貼，應協助「手停口停」者，例如的士司機，否則會扭曲津貼的原意。