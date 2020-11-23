專家警告疫情失控確診數或破百　籲收緊防疫措施

近日出現多宗確診個案，有專家指社區存多條隱形傳播鏈，促請政府盡快收緊防疫措施，如停課及食肆提早結束營業時間等，否則確診個案隨時破百。另有舞蹈業界稱一直積極進行防疫，惟有部分人未有做足防疫措施，拖累業界。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(23日)在電台節目中指，本地確診個案在短短數日內升至高雙位數，源頭不明個案分布在不同地區，反映社區存在頗多隱形傳播鏈。他認為若不盡快收緊限制措施，確診個案可能升至3位數，甚至失控，屆時旅遊氣泡及通關只會遙遙無期。

他認爲政府要盡快收緊防疫措施，包括停課、居家工作、暫停室內大型活動、食肆收緊至2人一枱等，同時加強規管跳舞場所。他稱，近日較多患者涉及跳舞群組，亦首次有私人跳舞場所出現確診個案，認為要加以規管。他又指，私人跳舞場所及跳舞學校亦有表演及供應食物，如同派對房間，認爲政府要修例規管。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認同應收緊措施，他指，涉及跳舞群組本地確診個案已經超過80人，相信不出一兩天會超過100人，疫情發展令人擔心。何稱，跳舞群組最早發病日子至今已3星期，認為與政府在萬聖節前放寬防疫措施有關，亦相信會出現起碼3代傳播。

他稱，涉及的跳舞場所形式屬派對房間，但未有作出有效分隔，亦無遵守一枱最多4人的限制，部分大禮堂更有幾十人飲食及表演，出現一傳十甚至幾十的情況，建議應將出現或懷疑出現群組感染的美孚君好宴會廳都列為指明場所，同時應向接受強制檢測人士發出居家令。他指，應禁止強制檢測人士在等候檢測結果期間外出，即使得到無確診證明的結果，有關人士亦應家居檢疫一段時間。

香港國際專業舞蹈體育總會副會長郭志恒則指，業界普遍分為開班教舞及包場形式，跳舞班會登記學員資料，上課期間導師及學員都要戴口罩，但包場舉行派對或表演，較難監察到場人士戴口罩情況。

他又指，自己經營的跳舞場所曾接待過1名確診導師，但相關導師並非職員，衞生署曾要求提交職員名單，但無追問導師及學員資料。

香港體育舞蹈總會運動員委員會召集人吳森雋則表示，部分舞蹈會所的防疫措施可能不足，跳舞人士或無戴好口罩，令整個業界受苦。他強調舞蹈學校一直有做好防疫，非坊間有人所指的「不正經活動」。

餐務管理協會主席梁振華則說，估計全港只有約10間酒樓領有可營運歌舞廳的牌照，並供應食物。他又指，酒樓應嚴守社交距離措施，在舞池地上劃格，只讓不多於4名顧客在方格內跳舞，相信要求顧客執行防疫措施不難。他又估計，會光顧酒樓歌舞廳的9成半是「熟客」，且舞場多有公關經理負責，即使有人確診，都可以輕易追蹤到確診者。