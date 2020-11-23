3警涉醫院內私刑虐被捕漢　其中2人認罪還押候判

3名警員涉嫌於去年6月底，在北區醫院行私刑虐待內一名因襲警被捕的六旬老翁，事件曝光後他們被落案起訴，案件今日（23日）在區域法院開審，其中二人承認一項藉公職作出不當行為罪還押候判，餘下一人則否認控罪受審。案情顯示受害老翁被固定在病床上動彈不得時，遭涉案警員23分鐘內用逾10招連番虐打，包括用床單捂口鼻、警棍塞口、電筒閃眼、拔腳毛、打下體及以警棍向下體「戳」並抽插等，更有警員聲言要「搞埋你老婆」，令老翁受驚致頭撞床架圖輕生。

3名被告依次為歐國偉(25歲)、鄧文謙(24歲)和林易昇(30歲)，歐及鄧承認於去年6月26日，在北區醫院身為警員，故意作出不當行為，即非法襲擊鍾志華（62歲）。而林則否認藉公職作出不當行為罪，及屬交替控罪的襲擊致造成身體傷害罪。

3被告事發後已經離職。而事主鍾志華早前已承認普通襲擊及襲警兩罪，本被判囚半年，但經上訴獲改判監3星期。

首兩名被告歐國偉及鄧文謙承認的案情指，案發時他們屬上水分區巡邏小隊軍裝警員，而事主鍾志華在去年6月25日曾醉酒與途人爭執，後被警方押解送院，翌日凌晨接受檢查時，除了雙手雙腳有紅印外，並沒有其他傷勢。

凌晨2時許，鍾的手腕及腳踝被約束帶綁在病床上，並被推進一紊亂病人休息室，該房裝有閉路電視，並拍得兩名被告先後多次進出病房，且在房內連番向鍾施襲。除二人外，期間曾有另一名警員在場。

片段顯示鍾至少在受襲的最後18分鐘甦醒及有反應，並曾大聲呼救，他更被打致面露痛苦，上半身彈起。期間更有警員向鍾說出他妻兒名字，並聲言「搞埋你老婆」及「我轉頭返嚟再炮製你」。鍾因受警驚過度而用頭撞向病床床架，意圖輕生。

鍾事後再接受檢查時，其右手指間遠端關節伸展落差30度、兩邊胸壁下方觸痛、左邊胸壁下方瘀傷、右膝擦傷及瘀傷等。鍾其後被證實患上適應障礙，需服藥治療，出現情緒低落、難以入眠、對事情提不起勁、容易感到煩躁、感到無助及社交退縮，更會回想被襲情況。