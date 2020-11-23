相思灣村違建道路僭建碼頭復修「做啲唔做啲」　王國興促清拆

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件揭發一個月，違建道路只有部分路段石屎鑿開夾走，噴草復修又未見影，「做啲唔做啲」，今日（23日）亦未見有工人開工。同時被揭霸佔官地的僭建碼頭亦一直只被圍封，在旁由神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店連日來均未有營業，關注團體指僭建碼頭存在風險，政府部門應聯合打擊及取締。

東網記者今早再到違建道路視察，但未見有工人開工。大部分路段的石屎已被鑿開和運走，現場只留下地政總署的告示牌，以及多個石躉和鐵柱。而處於自然保育區的非法廢料場，則已經完成平整。位於道路入口、屬中邦發展有限公司持有的地皮，亦未有工人在場開工。

黃子洋經營的水上活動店今日亦未有營業，據悉因入冬海面風浪大，該店11月至明年1月均不會安排新手人士划獨木舟出海，只適合持有獨木舟相關牌照及教練出發。而店舖對出、曾多次被顧客使用的僭建碼頭被鐵絲網圍封近一個月，亦只豎立了地署的告示，未見有開展修復工程的迹象，原本放置海面的獨木舟亦已全部停泊泥灘。

「有關當局應該要立即清拆，唔好只係得個講字。」「23萬監察」發言人王國興直指在海邊僭建碼頭是違法行為，有人甚至利用碼頭牟利更不能接受，認為海事處及地政總署應聯手合作打擊及取締涉事的僭建碼頭，「如果有人喺僭建碼頭發生意外，個意外賠償由邊個承擔？係咪由政府賠償？呢個係好大問題！」他促請部門勿再拖延清拆碼頭的行動，必須馬上嚴肅執法，提出檢控及清拆，並向涉事人追討賠償。