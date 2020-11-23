綜援等社福津貼明年2月料加2.8%　勞福局稱按10月數據再調整

新冠肺炎重創經濟致百業失救，立法會今日（23日）召開福利事務委員會，討論按年調整綜合社會保障援助計劃（綜援）及有關綜合社會保障援助計劃下租金津貼等事宜。勞工及福利局副局長何啟明出席會議時指，各項津貼明年上調2.8%，但強調並非最終加幅，局方下月向財委會申請撥款時，會再按10月的數據再調整。

何啟明指，港府每年會按社會保障物價指數（社援指數），來調整綜援及各公共福利金津貼金額。截至今年9月，各項津貼明年上調2.8%，以長者生活津貼為例，普通長者津貼會由2770港元，上調80港元至2850港元，高額長者生活津貼會由3715港元，上調105港元至3820港元。

他強調，2.8%並非最終加幅，下月向財委會申請撥款時，會再按10月底的數據再調整加幅，料通過後會有約100萬名長者受惠，並於明年2月1日起生效。至於綜援租金津貼的最高金額是根據甲類消費物價指數的私人房屋租金指數調整，料租金津貼會上調1.6%。

會上多名議員追問政府有何措施支援失業人士，擔心保就業計劃結束，本港失業情況會進一步惡化，何回應指，局方推出保就業計劃時只考慮援助6個月，未料及疫情持續至今。