回港易實施首日安排差手續煩捱轟　市民：須過關斬將

新冠肺炎疫情反彈，第4波疫情來勢洶洶，但「回港易」計劃卻未有剎停，首批身在廣東省或澳門並成功預約的香港居民，今日(23日)起可經深圳灣口岸或港珠澳大橋口岸回港，返港時可獲豁免強制檢疫14天。東網記者今早到深圳灣口岸視察，約10時許，返港市民陸續完成通關手續入境，有不少市民表示，因需處理文件及手續等而申請回港，加上可獲豁免強制檢疫14天較為方便，亦有市民指，過關手續繁複，安排未夠妥善。

第一位透過「回港易」到港的尚先生表示，因要處理法律文件而決定回港，又指本地疫情不太安全，逗留兩天便會返回深圳。他指，2月起封關令兩地要隔離28天很辛苦，認為今次計劃方便，回內地只須隔離14天。他續指，由於自己是第一個過關，所以過程暢順，只需約5分鐘便完成，當局亦有派發兩個銅芯口罩。但他認為過關程序比以往繁複，須填寫較多資料，中間有可能出錯，而兩地系統轉換時網絡亦緩慢，對年長人士較為困難。

在北區就讀中六的陳同學表示，由於不用在港隔離14天而決定回港上課，回港後會與居屯門的親戚同住，估計考完文憑試(DSE)後才會返回內地。他續指，疫情前每日返學須經羅湖往返，但去年已轉為網上教學。他坦言很期待可上堂讀書，很掛念同學。對於過關手續，他表示很順利，只需約15分鐘，檢測費用亦不算昂貴，惟因本地疫情嚴峻，他指返港後會盡量避免外出。

退休近20年的張先生則表示，主要處理公務員申報、銀行等文件而決定回港。他指，過關前預約等手續在團體及太太協助下申請，過關亦很暢順，未有遇上困難。他稱自過年前便返回內地，而本地疫情嚴重，加上年紀大，所以一直未有返港。近日本港疫情反彈，他說只會相約一至兩位朋友飲茶，日常亦是跑步居多，會避免多人聚餐。

長居深圳的潘生及潘太因為要返港收樓，但擔心疫情爆發而再次封關，所以只會逗留3日。對於返回深圳要隔離14天，她稱「冇辦法，酒店錢一定要畀」。她又說，今日過關安排較亂，須「過五關斬六將」，而職員又誤以為他們未申請綠碼，認為分流安排可再改善。她又說，上周在港大深圳醫院進行檢測。

「回港易」計劃於本月18日起接受申請，截至19日下午5時，已錄得10,570人申請，當中約9240人擬使用深圳灣口岸返港。相關人士必須在返港前14天，不曾到過香港、廣東省和澳門以外的地方；並且取得認可機構於過去3日內發出的有效新冠病毒檢測陰性結果證明。