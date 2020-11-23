商人非法集結囚兩周　上訴庭指「錯到不能再錯」改判7個月

去年6月12日有市民在金鐘一帶參與反修例集會，期間一名33歲貿易公司董事助理庾家駒，聲稱受現場氣氛影響，而在政總外協助搬鐵馬。庾家駒今年6月在東區法院承認參與非法集結，被判監14天。律政司同月向裁判官申請覆核刑期遭駁回後，再向上訴庭申請覆核。法官潘兆初、彭偉昌及潘敏琦今（23日）聽罷雙方陳詞後，認為原審裁判官原則犯錯，判刑明顯過輕，決定改判被告入獄7個月，稍後會以書面判詞解釋理由。

律政司代表今在庭上指出，原審裁判官林子勤在判刑時不應只集中於被告搬鐵馬的動作，而忽略其他聚集人士的行為，又認為被告並非只是途經，而是故意到現場。而且政府總部具標誌性代表着政府管治，雖然沒有證據顯示被告曾鼓吹或帶領在場人士，但這不會構成輕判的原因。原審裁判官以3星期作量刑起點是未有考慮所有相關因素，不能充分反映案情嚴重性。

法官彭偉昌在聆訊期間，表示同意律政司所指，不能把被告的行為與其他示威者分割，形容原審裁判官做法「錯到不能再錯」。就被告的律師指，被告只因想觀察環境才走到現場，法官潘敏琦就認為，被告不可能不知道現場正發生甚麼事，他的說法無疑是自欺欺人。3名法官最終決定以12個月為量刑起點，考慮到被告認罪及已服刑完畢酌量扣減，最終刑期為7個月。

報稱商人的被告庾家駒，早前承認於2019年6月12日，在添華道政府總部外連同其他身份不詳的人參與非法集結。案情透露，當日下午，無戴口罩也無任何裝備的被告將鐵馬搬到政總對開，他在去年8月始被捕，警誡下他保持緘默。