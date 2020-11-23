黃之鋒稱鍾翰林遭體罰　懲教署指不實　學生動源認有誤會致歉

前香港眾志秘書長黃之鋒昨日（22日）在Facebook表示，有懲教人員向他透露，現還押壁屋懲教所的學生動員前召集人鍾翰林，被署所職員要求步操超過4小時，即使步操至胃痛的程度，仍不能停止。懲教署今（23日）回覆指出，昨晚得悉相關指控後即時調查，證實其指控並非事實。學生動源今午在社交網站發貼文致歉，指有關步操並非只針對鍾一個，事件為溝通誤解而引起誤會。

懲教署批評，黃之鋒沒有查證及核實消息來源的情況下，公然在其社交平台作出惡意指控，又指此次已非首次在沒有提供任何實質的證據下攻擊相關懲教人員。署方會嚴正處理事件，已轉交其他執法部門跟進。

署方續稱，黃之鋒公開有關懲教人員的樣貌及個人資料，企圖以抹黑手法打擊所有執勤的懲教人員的信心及誠信。署方強調，懲教人員會堅毅不屈執行法例賦予的權力，確保懲教院所內的秩序和紀律，不會畏懼任何惡意指控及攻擊，會以一視同仁的原則管理所有在囚人士，不會因其背景及種族而有所改變。

學生動源今午在Facebook發貼澄清，前成員何諾恆今早探訪鍾翰林，並詢問有關事情是否屬實。鍾回應指昨曾向友人轉述自己因早餐後步操近1小時，引致胃痛。早餐後本應是約1小時自由時間，但當日懲教職員指示還押人士在自由時間內步操，當中包括10多位還押人士，並非只針對鍾一個，而上述事情只發生過一次。

黃之鋒日前在Facebook將有關懲教人員名字和相片公開，並指該人員並非首次體罰在囚人士及還押人士。他在貼文又稱，「嚴正呼籲懲教高層正視事件，縱容低級職員在監獄刻意體罰政治犯，只會引來和輿論反彈。本來虐囚事件在半年前揭發後，已經看似告一段落，再度點起火頭，只會引來更大社會公憤，甚至不排除面對任何法律後果。」