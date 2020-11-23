區會運作近1年與政府關係緊張　民政專員拉隊離場至少46次

現時18區區議會中，有17區由民主派主導。現屆區議會運作已近1年，但區議會與政府的關係愈來愈緊張。據了解，各區民政事務專員至少46次「拉隊」離場，反映兩者間互信度不足，且協調空間少。另一方面，今屆區議會涉及10.1、7.1及警方的活動亦大幅減少1800萬港元，以達到「避免益建制」的目的。

據了解，各區民政專員至少在46次區議會大會會議上離場，涉及約95項議程。觀塘區議會大會雖沒有官員離場記錄，但在事務委員會討論反對明日大嶼等議題，官員亦離場。其實民政專員拉隊離場，始於大埔區議會成立「保安及政制事務委員會」，當時處方認為委員會職權範圍牴觸《區議會條例》，而有關委員會至今未能開展工作。

至於撥款方面，今屆多區區議會均沒有設立「10.1活動籌委會」及「7.1活動籌委會」，惟過去有關籌委會的撥款金額涉數十萬至逾100萬港元不等。而本年度用於10.1、7.1及與警方相關的活動，金額大減1800萬港元，當中不少區會更將撥款歸零。另外，亦有區議會通過動議，不再撥款予政府委任的地區團體，以免撥款流入建制陣營的口袋。