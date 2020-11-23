61歲婦發病至確診拖足20日　疑為「跳舞群組」源頭之一

「跳舞群組」令第四波新冠肺炎疫情愈發失控，由本月19日錄得第一宗個案至昨日(22日)，短短4日該群組的確診個案火箭式上升，累計錄得80宗個案，直逼第二波疫情最大的「酒吧群組」。75歲女富商吳汪靜宜是首宗確診個案，但根據衞生防護中心公布資料，最早發病的個案卻是昨日確診的61歲老婦，本月2日已出現病徵，到過兩個爆疫舞場，疑是其中一個感染源頭。

該名61歲老婦昨日確診，距離她發病日期足足拖了20日，她發病後到過新蒲崗越秀廣場新光宴會廳及旺角金儷星鳳凰于飛懷舊歌舞(金麗會)。除她以外，兩個舞場先後有9人染疫，該9人中又有人去過其他爆疫舞場，包括尖沙咀百樂會懷舊歌舞、灣仔Starlight Dance Club、深水埗美德會、上環Heavenly Dance、灣仔Dance Concept，繼而造成群組大爆發，至今牽連至少14間舞場。

該名61歲女病人居於八鄉七星崗村，一名同住的71歲老翁亦於昨日確診。衞生防護中心資料顯示該老翁未去過爆疫舞場，疑屬第二代傳播。